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Німеччина збільшила імпорт російської нафти через Індію в 12 разів, - Spiegel

Вівторок 12 вересня 2023 14:34
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Німеччина збільшила імпорт російської нафти через Індію в 12 разів, - Spiegel Фото: Німеччина збільшила імпорт російської нафти через Індію (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Німеччина продовжує імпортувати російську нафту попри накладені санкції. Посередником використовують Індію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

Зазначається, що дані Федерального статистичного управління Німеччини свідчать про те, що країна не тільки продовжує імпорт російської нафти, а й збільшила його.

Імпорт з Індії до Німеччини "в основному складався з газойлів, які використовуються для виробництва дизельного або пічного палива", - пояснили статисти.

Саме для виробництва газойлів Індія використовує сиру нафту, яку закуповує у Росії з початку війни.

Варто зауважити, що Німеччина припинила прямий імпорт нафти з Росії після вторгнення РФ в Україну. Окрім цього західні країни запровадили тоді обмеження ціни на російську нафту. Однак, за інформацією SPIEGEL, цей механізм не працює так, як планувалося.

Цінова стеля на російську нафту

Нагадаємо, що з 5 грудня 2022 року діє ембарго Європейського Союзу на імпорт морської нафти з території Росії. Крім того, країни G7 та Австралія запровадили цінову стелю на рівні 60 доларів за барель для російської нафти.

Цінова стеля забороняє західним компаніям надавати такі послуги, як транспортування, страхування та фінансування нафти, що продається понад встановлений ліміт.

Нещодавно виконувач обов'язків помічника міністра фінансів США Ерік Ван Ностранд заявив, що ціновий ліміт на російську нафту, введений США та їхніми союзниками, продовжує працювати. Це знизило доходи Кремля.

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