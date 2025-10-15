Російський літак вперше "впустив" бомбу біля стратегічного аеродрому в Енгельсі

Зазначається, що 12 жовтня у полі в районі села Квасніковка, що входить до складу міста Енгельс, з російського літака нештатно зійшла авіаційна бомба (ФАБ-500). Авібомба не вибухнула, постраждалих немає, додало джерело у МНС РФ.

Нагадаємо, що в Енгельсі розташовано російський військовий аеродром, який є ключовою базою стратегічної авіації Росії. За даними Генштабу ЗСУ, з цього аеродрому, зокрема, злітають літаки, які завдають ракетних ударів по Україні.

Таким чином, редакції ASTRA відомо про як мінімум 126 авіабомб (119 ФАБів і 7 УМПБ) і три ракети, що впали з російських літаків на РФ і на окупованих територіях України з початку 2025 року. У 2024 році на ці території впали щонайменше 165 авіабомб.