Российский самолет впервые "уронил" бомбу возле стратегического аэродрома в Энгельсе

Отмечается, что 12 октября в поле в районе села Квасниковка, входящего в состав города Энгельс, с российского самолета нештатно сошла авиационная бомба (ФАБ-500). Авибомба не взорвалась, пострадавших нет, добавил источник в МЧС РФ.

Напомним, что в Энгельсе расположен российский военный аэродром, который является ключевой базой стратегической авиации России. По данным Генштаба ВСУ, с этого аэродрома, в частности, взлетают самолеты, которые наносят ракетные удары по Украине.

Таким образом, редакции ASTRA известно о как минимум 126 авиабомбах (119 ФАБов и 7 УМПБ) и трех ракетах, упавших с российских самолетов на РФ и на оккупированных территориях Украины с начала 2025 года. В 2024 году на эти территории упали по меньшей мере 165 авиабомб.