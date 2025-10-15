Російський літак вперше "впустив" бомбу біля стратегічного аеродрому в Енгельсі
Російський літак вперше "впустив" авіабомбу на Енгельс Саратовської області поблизу зі стратегічним аеродромом, який використовується для нанесення масованих ударів по Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Astra.
Зазначається, що 12 жовтня у полі в районі села Квасніковка, що входить до складу міста Енгельс, з російського літака нештатно зійшла авіаційна бомба (ФАБ-500). Авібомба не вибухнула, постраждалих немає, додало джерело у МНС РФ.
Нагадаємо, що в Енгельсі розташовано російський військовий аеродром, який є ключовою базою стратегічної авіації Росії. За даними Генштабу ЗСУ, з цього аеродрому, зокрема, злітають літаки, які завдають ракетних ударів по Україні.
Таким чином, редакції ASTRA відомо про як мінімум 126 авіабомб (119 ФАБів і 7 УМПБ) і три ракети, що впали з російських літаків на РФ і на окупованих територіях України з початку 2025 року. У 2024 році на ці території впали щонайменше 165 авіабомб.
РФ використовує авіабомби проти України
З початку повномасштабного вторгнення РФ активно використовує проти України авіабомби, зокрема КАБи - керовані бомби, що призначені для високоточного ураження цілей без необхідності входити у зону роботи протиповітряної оборони супротивника.
Фактично, це звичайна авіабомба, оснащена комплексом, який покращує її точність та збільшує дальність польоту.
Росіяни використовують у якості КАБів авіабомби ФАБ-250 та ФАБ-500, оснащені УМПК, модулями планування та корекції, які можна запускати з літаків Су-34.
Вони здатні долати відстань у десятки кілометрів (до 90 км), проте щодо їхньої точності існують величезні проблеми – на відміну від західних аналогів, які використовує Україна (американська GDAM-ER та французька AASM Hammer).
Проте відносна дешевизна та велика потужність дозволили росіянам перетворити свої КАБи на зброю для терору.