Российский самолет впервые "уронил" бомбу возле стратегического аэродрома в Энгельсе
Российский самолет впервые "впустил" авиабомбу на Энгельс Саратовской области вблизи со стратегическим аэродромом, который используется для нанесения массированных ударов по Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Astra.
Отмечается, что 12 октября в поле в районе села Квасниковка, входящего в состав города Энгельс, с российского самолета нештатно сошла авиационная бомба (ФАБ-500). Авибомба не взорвалась, пострадавших нет, добавил источник в МЧС РФ.
Напомним, что в Энгельсе расположен российский военный аэродром, который является ключевой базой стратегической авиации России. По данным Генштаба ВСУ, с этого аэродрома, в частности, взлетают самолеты, которые наносят ракетные удары по Украине.
Таким образом, редакции ASTRA известно о как минимум 126 авиабомбах (119 ФАБов и 7 УМПБ) и трех ракетах, упавших с российских самолетов на РФ и на оккупированных территориях Украины с начала 2025 года. В 2024 году на эти территории упали по меньшей мере 165 авиабомб.
РФ использует авиабомбы против Украины
С начала полномасштабного вторжения РФ активно использует против Украины авиабомбы, в частности КАБы - управляемые бомбы, предназначенные для высокоточного поражения целей без необходимости входить в зону работы противовоздушной обороны противника.
Фактически, это обычная авиабомба, оснащенная комплексом, который улучшает ее точность и увеличивает дальность полета.
Россияне используют в качестве КАБов авиабомбы ФАБ-250 и ФАБ-500, оснащенные УМПК, модулями планирования и коррекции, которые можно запускать с самолетов Су-34.
Они способны преодолевать расстояние в десятки километров (до 90 км), однако по их точности существуют огромные проблемы - в отличие от западных аналогов, которые использует Украина (американская GDAM-ER и французская AASM Hammer).
Однако относительная дешевизна и большая мощность позволили россиянам превратить свои КАБы в оружие для террора.