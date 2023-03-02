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Російський літак А-50 після зльоту не повернувся на аеродром "Мачулищі", - Гаюн

Фото: російський літак А-50 після зльоту не повернувся на аеродром "Мачулищі" (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російський розвідувальний літак А-50, який нещодавно атакували безпілотники, після зльоту так і не повернувся назад на аеродром "Мачулищі". Хоча пропагандистські білоруські ЗМІ заявляють інакше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на групу "Беларускі Гаюн".

У четвер, 2 березня, у Білорусі заявляли, що літак А-50 знову почав виконувати свої задачі на бойовому чергуванні. Він злетів приблизно об 11:35 за київським часом і облетів білоруський кордон. При цьому навіть було опубліковано кадри зльоту.

Зазвичай час польоту даного літака 2,5-3 години.

Однак білоруська влада досі не надала знімків його повернення на аеродром "Мачулищі". При цьому представники Лукашенко повідомили, що А-50 нібито зустрів білоруський борт номер 1 та супроводжував його до моменту посадки.

Зауважимо, що борт з Лукашенко приземлився у мінському аеропорту о 17:19, через шість годин після зльоту А-50. Як раніше повідомлялось, А-50 перебуває у повітрі не більше трьох годин.

Крім того, сьогодні РБК-Україна повідомляло, що літак ДРЛО А-50У вилетів з Білорусі та перетнув кордон з Росією. Ймовірно, він прямує на Авіаційний ремонтний завод у Таганрозі. Він залишив повітряний простір Білорусі через 40 хвилин після зльоту.

Нагадаємо, що російський літак А-50 атакували безпілотники, переобладнані під дрони-камікадзе, які переносили вибухівку. Після атаки на літаку змінився колір крил та тарілки.

У мережі з'явилися перші супутникові знімки білоруського аеродрому "Мачулищі", де сталася атака партизанів на розвідувальний літак росіян А-50.

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