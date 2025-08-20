Російський ліс маскують під естонський: розслідування у Британії

Аналітики з компанії Source Certain виявили, що у Великій Британії в будівництві будинків використовується деревина російського походження, завезена незаконно. При цьому постачальники підробляють документи і видають російський ліс за продукцію з Естонії та інших країн Балтії.

Як виявляють походження деревини

Австралійська компанія Source Certain здатна визначати, де саме виросло дерево, за особливостями його атомної структури. Різні регіони дають різний набір ізотопів, своєрідний "вбудований штрихкод".

"Що зафіксовано в матеріалі - це пряме відображення місця, де він виріс", - пояснив засновник компанії Кемерон Скаддінг. За його словами, такі технології дають змогу викривати складні схеми обману.

Масштаби контрабанди

Дослідивши понад 3 тисячі зразків деревини на британському ринку, фахівці встановили, що понад 10% зразків виявилися або іншим видом, або з іншої країни походження. З них три чверті були з Росії.

Після вторгнення Росії в Україну 2022 року Британія та ЄС заборонили ввезення російської та білоруської фанерної та деревної сировини. Однак це призвело до буму нелегальних поставок, замаскованих під імпорт з Балтії.

Нелегальна деревина

Розслідування Earthsight показало, що після введення санкцій до Європи було ввезено деревини майже на 1,5 млрд фунтів. Source Certain підтвердила, що частина цієї продукції потрапила і до Британії.

"Або імпортери свідомо заплющують очі, або дійсно не знають. Маскування настільки складне, що обдурити можна навіть великі корпорації", - зазначив Скаддінг.

Реакція і наслідки

У компанії відмовилися називати будівельні фірми, у яких брали зразки, пояснивши це небажанням відлякати партнерів. "Це настільки поширене, що стосується кожного будівельника", - заявила Дів'я Сешамані з Greensphere Capital.

За її словами, нелегальний ліс завдає шкоди британським фермерам і лісівникам, які дотримуються жорстких екологічних норм. "Якщо ви фермер в Уельсі, то не можете конкурувати за цінами з імпортом, який ігнорує всі правила", - додала вона.

Позиція влади

Представник британського Мінприроди зазначив, що Лондон заборонив імпорт сотень товарів із Росії, включно з деревиною. "Ми дуже серйозно ставимося до будь-яких порушень санкцій", - підкреслив він.

У Earthsight вважають, що влада має активніше припиняти незаконний імпорт. "Інакше виграють тільки недобросовісні гравці, а чесні компанії опиняються в програші", - сказала Тара Ганеш.

Нові технології

Source Certain застосовує свої методи і в інших сферах. Компанія виявляла китайські помідори під виглядом італійських, синтетичні діаманти під виглядом природних і нелегально виловлені морепродукти, що продавалися як "стійкі".

За словами Скаддінга, використання штучного інтелекту дає змогу швидше визначати справжнє походження товарів. "Якщо люди хочуть, щоб ці ланцюжки були прозорими, ми точно можемо це зробити", - наголосив він.