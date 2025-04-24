Британія ввела 150 нових санкцій після удару по Україні: який зв'язок з обстрілами
Велика Британія ввела новий пакет санкцій проти Росії вранці 24 квітня. Він охоплює, зокрема, заборону на ввезення контролерів відеоігор, які використовуються для управління дронами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Так, британський уряд заборонив експорт до Росії контролерів ігрових консолей, які використовуються для управління безпілотниками на лінії фронту в Україні.
Зокрема, у новому пакеті заходів, оголошеному сьогодні вранці, що містить 150 нових торгових санкцій проти Росії, Велика Британія також закрила доступ до країни іншим технологіям, включно з програмним забезпеченням, яке дає змогу шукати й розробляти нові нафтові та газові свердловини.
"Сьогодні ми використовуємо наші повноваження, щоб задушити російську військову машину, врятувати життя українців і захистити британський бізнес від цинічної експлуатації з боку Росії", - заявив міністр санкцій Великої Британії Стівен Доуті.
Коли нові санкції проти РФ набудуть чинності
Нові заходи набувають чинності негайно і відображають більшу зосередженість британського уряду на торгових санкціях, а не на фінансових санкціях.
Сьогоднішній пакет здебільшого зосереджений на тому, щоб позбавити інноваційне програмне забезпечення і технології доступу до оборонного та енергетичного секторів Росії, включно з контролерами відеоігор і передачею технологій, що використовуються у виробництві товарів Common High Priority.
"Ми повністю забороняємо ввезення в Росію контролерів відеоігор, щоб запобігти їхньому використанню для управління безпілотниками на передовій, а це значить, що ігрові консолі більше не будуть використовуватися для вбивства на Україні", - сказав міністр.
До них належать електронні вироби, такі як підсилювачі та схеми, які уряд описує як "критично важливі" для російського військового розвитку.
Він також забороняє експорт хімікатів, електроніки, машин і металів з метою обмеження військового і промислового потенціалу Росії.
"Ліквідація доходів Росії від поставок енергоносіїв спустошить військову скарбницю Путіна - ось чому ми припиняємо продаж складного програмного забезпечення, яке використовується для наживи на нових запасах нафти і газу, не дозволяючи використовувати британський досвід для підживлення російської військової машини", - заявив Доуті.
Санкційна політика Британії проти Росії
Британія з початку масштабного вторгнення Росії підтримує Україну не тільки допомогою в боротьбі з агресією, а й санкціями проти країни-агресора.
Лондон з постійною періодичністю вводить нові обмеження проти економіки РФ. Наприклад, 24 лютого Велика Британія запровадила санкції найбільший пакет санкцій проти Росії з перших днів вторгнення в Україну 2022 року. Тоді санкції було введено проти 107 компаній і людей.
Крім того, уряд Британії запровадив нові санкції проти Росії і 14 лютого. До списку обмежень потрапили троє фізичних і дві юридичні особи.
Також зовсім нещодавно Велика Британія направила Україні 752 млн фунтів стерлінгів (990 млн доларів) у рамках кредиту G7 з використанням доходів від заморожених активів Росії.
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