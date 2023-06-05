У російській Курській області стверджують, що збили дрон "азовців"

У Курській області РФ заявили про збиття безпілотника у Суджанському районі. Місцева влада стверджує, що БПЛА нібито належав бригаді "Азов" Національної гвардії України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву російського губернатора регіону Романа Старовойта в Telegram.
За даними російського чиновника, безпілотник був "приземлений" у Суджі, на заході Курської області.
У РФ заявили про збитий БПЛА в районі Суджа Курської області (фото: google.com/maps)
"Судячи з розмальовки, належав батальйону "Азов". Дякую за службу прикордонників та армійців", - написав губернатор.
Для переконливості версії про таку "ідентифікацію" він опублікував фото незвичайного дрону. На кадрі показані фрагменти невідомого БПЛА з нанесеним на хвостовик та крила зображенням, що нагадує емблему "азовців".
У Курській області РФ розповіли про збитий безпілотник (фото: t.me/gubernator_46)
Потрібно зазначити, що в російському регіоні, який межує з Україною, останнім часом почали частіше з'являтися повідомлення про атаки безпілотників.
Так, наприклад, 3 червня місцева влада розповідала про подібний епізод. Російська сторона у них традиційно звинувачує Україну.
Як стверджував губернатор Старовойт, у суботу в Курську в результаті атаки безпілотників було пошкоджено під'їзд багатоповерхівки та кілька приватних будинків.
Перед цим, у ніч проти 2 червня, у Курській області прогриміли потужні вибухи, і місцева влада заявляла про роботу ППО, а також про нібито збиття кількох дронів.
Додамо, що росіяни 31 травня стверджували, що їхні прикордонники в Курській області збили дрон британського виробництва Malloy Aeronautics T150.
А приблизно за тиждень до цього влада Курської області РФ заявила, що дрони нібито атакували підстанцію, через що населені пункти залишилися без світла.
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