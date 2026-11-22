Російський корвет "Меркурій" у лівійському порту Бенгазі майже напевно знищено після потужного вибуху та пожежі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Naval News і повідомлення в Telegram-каналі Exilenova+.
У ЗМІ зазначається, що вибух на борту російського військового корабля проєкту 20380 класу "Стерегущий" стався в порту Бенгазі, де судно перебувало кілька днів.
Полум'я охопило корабель, але наразі невідомо, чи він затонув біля причалу, чи лише згорів.
Інцидент підтверджують кілька джерел видання Naval News, а також супутникові та інші знімки, на яких видно палаючий "Меркурій".
За повідомленнями в мережі, під час вибуху над містом нібито намагалися збити невстановлену повітряну ціль.
Формально "Меркурій" належить до Чорноморського флоту РФ, але через війну в Чорному морі діє з баз Північного флоту в Арктиці. У Лівії він супроводжував конвой суден.
Такі пов'язані з російським урядом кораблі, як і "Спарта II", яку напередодні збили в Балтійському морі, застосовують для перевезення експорту зброї.
Офіційно причину вибуху в Бенгазі не називають. Водночас у публікації зазначають, що за низкою успішних атак на судна, пов'язані з Росією, у Середземному морі та поблизу нього стоїть Україна.
Зокрема, "Меркурій" є однотипним кораблем із "Бойким", який у червні 2026 року зазнав серйозних пошкоджень внаслідок атаки українських дронів у Кронштадті.
Раніше також повідомляли про потоплення судна "Велика Ведмедиця" у грудні 2024 року та знищення газовоза Arctic Metagaz біля узбережжя Лівії у березні 2026 року.
Нагадаємо, що це вже не перший випадок ураження пов'язаних із Росією суден та об'єктів поблизу берегів Лівії.
У квітні 2026 року видання RFI повідомило, що українські військові розгорнули бази у Лівії для протидії російським інтересам.
За даними розслідувачів, понад 200 українських офіцерів та фахівців розмістилися на кількох локаціях на заході країни, зокрема на базі в місті Завія, яка має вихід до моря та використовується для запуску повітряних і морських дронів.
Ще один резонансний удар стався у грудні 2025 року за 250 кілометрів від узбережжя Лівії - тоді безпілотники атакували російський нафтовий танкер Qendil.
Пізніше з'ясувалося, що Україна в грудні ліквідувала російського генерала Андрія Авер'янова, який перебував на борту цього судна разом з іншими співробітниками російської військової розвідки, замаскованими під моряків.