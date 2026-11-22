В СМИ отмечается, что взрыв на борту российского военного корабля проекта 20380 класса "Стерегущий" произошел в порту Бенгази, где судно находилось несколько дней.

Пламя охватило корабль, но пока неизвестно, затонул ли он у причала или только сгорел.

Инцидент подтверждают несколько источников издания Naval News, а также спутниковые и другие снимки, на которых виден пылающий "Меркурий".

По сообщениям в сети, при взрыве над городом якобы пытались сбить неустановленную воздушную цель.

Формально "Меркурий" принадлежит к Черноморскому флоту РФ, но из-за войны войны в Черном море действует из баз Северного флота в Арктике. В Ливии он сопровождал конвой судов.

Такие связанные с российским правительством корабли, как и "Спарта II", накануне сбившиеся в Балтийском море, применяют для перевозки экспорта оружия.

Официально причины взрыва в Бенгази не называют. В то же время, в публикации отмечают, что за рядом успешных атак на суда, связанные с Россией, в Средиземном море и вблизи него стоит Украина.

В частности, "Меркурий" является однотипным кораблем с "Бойким", который в июне 2026 года получил серьезные повреждения в результате атаки украинских дронов в Кронштадте.

Ранее также сообщали о потоплении судна "Великая Медведица" в декабре 2024 года и уничтожении газовоза Arctic Metagaz у побережья Ливии в марте 2026 года.