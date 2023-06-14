UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У російській Казані почалася сильна пожежа у багатоповерхівці (відео)

Ілюстративне фото: у російській Казані почалася сильна пожежа у багатоповерхівці (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Казані сьогодні, 14 червня, увечері зайнялася житлова багатоповерхівка. Пожежа почалася на даху будівлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал.

Як зазначають у мережі, зараз горить практично весь дах житлової будівлі. У МНС уточнили, що спалахнула покрівля будинку на вулиці Чехова.

На місці інциденту працюють екстрені служби. Інформації про постраждалих, ймовірно, поки що немає.

Пожежі в Росії

Зазначимо, останні кілька місяців пожежі у Росії стали частим явищем. Наприклад, сьогодні під Ростовом почала горіти Новочеркаська електростанція. Внаслідок інциденту були постраждалі.

При цьому нещодавно у промзоні на південному сході Москви також спалахнула пожежа. Там лунали вибухи. Спочатку площа займання становила 500 квадратних метрів.

Схожий інцидент стався і на машинобудівному заводі в Ростові. Причиною цього нібито було займання покришок.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяПожежа