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В российской Казани начался сильный пожар в многоэтажке (видео)

Иллюстративное фото: в российской Казани начался сильный пожар в многоэтажке (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Казани сегодня, 14 июня, вечером загорелась жилая многоэтажка. Пожар начался на крыше здания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram-канал.

Как отмечают в сети, сейчас горит практически вся крыша жилого здания. В МЧС уточнили, что загорелась кровля дома на улице Чехова.

На месте инцидента работают экстренные службы. Информации о пострадавших, вероятно, пока нет.

Пожары в России

Отметим, последние несколько месяцев пожары в России стали частым явлением. К примеру, сегодня под Ростовом начала гореть Новочеркасская электростанция. В результате инцидента были пострадавшие.

При этом недавно в промзоне на юго-востоке Москвы также вспыхнул пожар. Там гремели взрывы. Изначально площадь возгорания составляла 500 квадратных метров.

Похожий инцидент произошел и на машиностроительном заводе в Ростове. Причиной этому якобы было возгорание покрышек.

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