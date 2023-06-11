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У промзоні на південному сході Москви виникла пожежа, в будівлі було чути вибухи

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Москва, Неділя 11 червня 2023 05:50
У промзоні на південному сході Москви виникла пожежа, в будівлі було чути вибухи Фото: у промзоні на південному сході Москви виникла пожежа (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

У промисловій зоні на південному сході Москви сталася пожежа, в приміщенні був автосервіс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Комерсантъ".

Пожежа почалася в ніч на 11 червня на вулиці Люблінській, 64. За інформацією ЗМІ, всередині будівлі відбуваються вибухи. Пожежні працювали на безпечній відстані.

Займання локалізували на площі 600 кв. метрів, а згодом ліквідували. Спочатку площа займання становила 500 кв. метрів за загальної площі будівлі 750 кв. метрів.

Пожежі в Росії

В останні місяці в низці регіонів РФ почастішали пожежі на промислових та складських приміщеннях.

Так, 9 червня, у місті Шебекіно Білгородської області сталася сильна пожежа. Він виник у промисловій зоні, нібито після обстрілу.

Також у центрі Москви сталася пожежа біля будівлі ресторану у понеділок, 5 червня. Пожежа сталася у ресторані китайської кухні "Тан" на другому поверсі у Збройовому провулку в центрі російської столиці.

А в місті Ногінськ Московської області 1 червня вночі почалася сильна пожежа на парковці. Згоріли десятки автомобілів.

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