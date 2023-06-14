У російській Казані почалася сильна пожежа у багатоповерхівці (відео)

У Казані сьогодні, 14 червня, увечері зайнялася житлова багатоповерхівка. Пожежа почалася на даху будівлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал.

Як зазначають у мережі, зараз горить практично весь дах житлової будівлі. У МНС уточнили, що спалахнула покрівля будинку на вулиці Чехова.

На місці інциденту працюють екстрені служби. Інформації про постраждалих, ймовірно, поки що немає.

Пожежі в Росії

Зазначимо, останні кілька місяців пожежі у Росії стали частим явищем. Наприклад, сьогодні під Ростовом почала горіти Новочеркаська електростанція. Внаслідок інциденту були постраждалі.

При цьому нещодавно у промзоні на південному сході Москви також спалахнула пожежа. Там лунали вибухи. Спочатку площа займання становила 500 квадратних метрів.

Схожий інцидент стався і на машинобудівному заводі в Ростові. Причиною цього нібито було займання покришок.