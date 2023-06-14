В российской Казани начался сильный пожар в многоэтажке (видео)
В Казани сегодня, 14 июня, вечером загорелась жилая многоэтажка. Пожар начался на крыше здания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram-канал.
Как отмечают в сети, сейчас горит практически вся крыша жилого здания. В МЧС уточнили, что загорелась кровля дома на улице Чехова.
На месте инцидента работают экстренные службы. Информации о пострадавших, вероятно, пока нет.
Пожары в России
Отметим, последние несколько месяцев пожары в России стали частым явлением. К примеру, сегодня под Ростовом начала гореть Новочеркасская электростанция. В результате инцидента были пострадавшие.
При этом недавно в промзоне на юго-востоке Москвы также вспыхнул пожар. Там гремели взрывы. Изначально площадь возгорания составляла 500 квадратных метров.
Похожий инцидент произошел и на машиностроительном заводе в Ростове. Причиной этому якобы было возгорание покрышек.
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