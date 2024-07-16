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Російський гігант "Лабораторія Касперського" вирішила піти з ринку США після заборони

Вівторок 16 липня 2024 10:19
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Російський гігант "Лабораторія Касперського" вирішила піти з ринку США після заборони Ілюстративне фото (sostav.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Російський антивірусний гігант "Лабораторія Касперського" вирішив покинути ринок США після того, як адміністрація президента Джо Байдена заборонила продаж і поширення програмного забезпечення компанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

У компанії заявили, що ухвалили "сумне і важке рішення" покинути США, "оскільки можливості ведення бізнесу в цій країні більше не є життєздатними".

З 20 липня 2024 року "Касперський" буде поступово згортати свою діяльність у США. На американському сайті компанії вже припинено продаж антивірусів і засобів кібербезпеки, а на екрані з'явилося повідомлення "покупка недоступна для клієнтів зі США".

"Лабораторія Касперського" після заборони більше не зможе, крім іншого, продавати своє програмне забезпечення на території США або надавати оновлення для вже використовуваного програмного забезпечення.

Заборона "Лабораторії Касперського" у США

Kaspersky, російська компанія з кібербезпеки, заснована 1997 року, відома своїм антивірусним програмним забезпеченням.

16 липня адміністрація президента США Джо Байдена оголосила про повну заборону використання продукції Kaspersky в країні через побоювання через зв'язки компанії з Росією.

Крім цього, у США ввели санкції проти керівництва "Лабораторії Касперського".

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