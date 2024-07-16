Российский гигант "Лаборатория Касперского" решила уйти с рынка США после запрета

Российский антивирусный гигант "Лаборатория Касперского" решил покинуть рынок США после того, как администрация президента Джо Байдена запретила продажу и распространение программного обеспечения компании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

В компании заявили, что приняли "печальное и трудное решение" покинуть США, "поскольку возможности ведения бизнеса в этой стране больше не являются жизнеспособными".

С 20 июля 2024 года "Касперский" будет постепенно сворачивать свою деятельность в США. На американском сайте компании уже прекращены продажи антивирусов и средств кибербезопасности, а на экране появилось сообщение "покупка недоступна для клиентов из США".

"Лаборатория Касперского" после запрета больше не сможет, помимо прочего, продавать свое программное обеспечение на территории США или предоставлять обновления для уже используемого программного обеспечения.