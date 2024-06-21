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США ввели повну заборону використання ПЗ Kaspersky

П'ятниця 21 червня 2024 09:49
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США ввели повну заборону використання ПЗ Kaspersky Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Адміністрація президента США Джо Байдена ввела повну заборону на використання програмного забезпечення "Лабораторії Касперського" через її зв'язки з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.

"Росія показала, що у неї є можливості і, більше того, наміри використовувати такі російські компанії, як Kaspersky, для збору і використання особистої інформації американців", - заявила міністр торгівлі США Джина Раймондо.

Вона додала, що, хоча компанія вже давно викликала занепокоєння, Бюро промисловості та безпеки при Міністерстві торгівлі змогло заборонити Kaspersky відповідно до нових повноважень.

"Департамент зрештою вирішив, що, з огляду на наступальні кіберможливості російського уряду, що тривають, і здатність впливати на діяльність Касперського, ми маємо піти на такий серйозний захід, як повна заборона, якщо хочемо захистити американців та їхні особисті дані", - сказала Раймондо.

Після 20 липня Kaspersky не зможе укладати нові угоди в США відповідно до заборони. Існуючі клієнти матимуть доступ до програмного забезпечення до 29 вересня, але після цього послуги будуть "деградувати".

Kaspersky - це російська компанія, що займається розробкою рішень для кібербезпеки та антивірусного програмного забезпечення. Вона здобула широку популярність завдяки своїм продуктам для захисту домашніх користувачів і корпоративних клієнтів. Заснована 1997 року Євгеном Касперським, компанія має штаб-квартиру в Москві.

Останнім часом Kaspersky зіткнулася з низкою проблем, пов'язаних із можливими зв'язками з російським урядом. Ці зв'язки призвели до санкцій і заборон на використання продуктів компанії в деяких країнах, включно зі США.

Раніше видання Bloomberg повідомило, що в Європі деякі країни хочуть значно розширити санкції проти Росії, включивши до списку антивірусні програми Kaspersky.

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