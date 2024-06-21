США ввели санкції проти керівництва "Лабораторії Касперського"
Сполучені Штати Америки вирішили ввести санкції проти керівництва "Лабораторії Касперського". Причиною цього стали ризики у сфері кібербезпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінфін США.
Зазначається, що Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США запровадило санкції проти дванадцяти осіб серед вищого керівництва в АТ "Лабораторія Касперського".
Заступник міністра фінансів по боротьбі з тероризмом і фінансовою розвідкою Брайан Нельсон заявив, що ці дії підкреслюють прихильність США щодо забезпечення цілісності кіберпростору і захисту американських громадян від зловмисних кіберзагроз.
Причиною цього стали зв'язки "Лабораторії Касперсого" з російськими військовими і розвідувальними органами. Компанія допомагала російському уряду у сфері кіберрозвідки, що суперечить інтересам національної безпеки і зовнішньої політики США. Під санкції потрапили:
- Андрій Геннадійович Тихонов;
- Данило Сергійович Борщев;
- Андрій Анатолійович Єфремов;
- Ігор Геннадійович Чекунов;
- Андрій Петрович Духвалов;
- Андрій Анатолійович Суворов;
- Денис Володимирович Зенкін;
- Марина Михайлівна Алексєєва;
- Михайло Юрійович Гербер;
- Антон Михайлович Іванов;
- Кирило Олександрович Астрахань;
- Анна Володимирівна Кулашова.
Обмеження щодо "Касперського" з боку Вашингтона
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Сьогодні стало відомо, що адміністрація президента США Джо Байдена ввела повну заборону на використання програмного забезпечення "Лабораторії Касперського" через її зв'язки з Росією.
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