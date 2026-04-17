Російський дрон знову залетів до Румунії під час нічної атаки на Україну

На територію Румунії знову залетів російський дрон під час атаки на Україну вночі 17 квітня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Румунії.
Національний військовий командний центр країни повідомив Генеральну інспекцію з надзвичайних ситуацій про необхідність оповіщення населення північної частини повіту Тулча.
Системи протиповітряної оборони Румунії зафіксували дві повітряних цілі, які виникли в прикордонній зоні.
Одна з них увійшла в румунський повітряний простір, але радіолокаційний зв’язок з нею був втрачений за 16 кілометрів на південний схід від комуни Кілія-Веке, над безлюдною місцевістю.
"Команда Міністерства національної оборони готова вирушити сьогодні вранці на дослідницьку місію в цьому районі. Ми рішуче засуджуємо дії Російської Федерації, які ставлять під загрозу регіональну безпеку та є серйозним порушенням норм міжнародного права", - зазначили у відомстві.
У Міноборони Румунії додали, що координують дії з відповідальними союзними та національними службами і готове вжити необхідних заходів для захисту території та населення Румунії.
Нагадаємо, у ніч на 17 квітня Росія атакувала Україну балістичною ракетою "Іскандер-М" та 172 ударними дронами. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілотників.
Водночас зафіксовано влучання балістичної ракети та 20 ударних дронів на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.
Зокрема, цієї ночі російські окупанти вчергове атакували критичну інфраструктуру Чернігівської області. Удар прийшовся на потужності "Чернігівобленерго".
Внаслідок ворожої атаки пошкоджено енергооб'єкт, через що без світла залишилися понад 6 тисяч абонентів у місті та області. Також зафіксовано влучання по низці об’єктів інфраструктури.
Також на території Дунайського біосферного заповідника спалахнула пожежа через атаку російських окупантів по Одещині.