Російський дрон знову залетів до Румунії під час нічної атаки на Україну

Національний військовий командний центр країни повідомив Генеральну інспекцію з надзвичайних ситуацій про необхідність оповіщення населення північної частини повіту Тулча.

Системи протиповітряної оборони Румунії зафіксували дві повітряних цілі, які виникли в прикордонній зоні.

Одна з них увійшла в румунський повітряний простір, але радіолокаційний зв’язок з нею був втрачений за 16 кілометрів на південний схід від комуни Кілія-Веке, над безлюдною місцевістю.

"Команда Міністерства національної оборони готова вирушити сьогодні вранці на дослідницьку місію в цьому районі. Ми рішуче засуджуємо дії Російської Федерації, які ставлять під загрозу регіональну безпеку та є серйозним порушенням норм міжнародного права", - зазначили у відомстві.

У Міноборони Румунії додали, що координують дії з відповідальними союзними та національними службами і готове вжити необхідних заходів для захисту території та населення Румунії.