Російський дрон вибухнув поруч з Південноукраїнською АЕС: в МАГАТЕ б'ють на сполох

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі отримав інформацію про вибух дрона неподалік Південноукраїнської АЕС від команди агентства, яка перебуває на об’єкті.

За словами Гроссі, команда агентства з помешкання неподалік від АЕС чула стрілянину та вибухи близько 01:00 ночі 25 вересня. Вранці експерти відвідали місце падіння одного з дронів і побачили вирву розміром чотири квадратні метри та глибиною близько одного метра.

"Знову безпілотники пролітають надто близько до атомних електростанцій, ставлячи під загрозу ядерну безпеку. На щастя, інцидент, що стався минулої ночі, не призвів до жодних пошкоджень самої Південноукраїнської атомної електростанції. Наступного разу нам може не так пощастити", - заявив Рафаель Гроссі.

Відомо, що в результаті вибуху пошкоджені прилеглі металеві конструкції та вибиті вікна в автівках поблизу. Також пошкоджена лінія електропередач напругою 150 кіловольт. Вона не була підключена до станції, тому на ядерну безпеку це не вплинуло.

Повідомляється також, що ніхто не травмувався.

Гендиректор МАГАТЕ закликав обидві сторони проявити максимальну військову стриманість навколо всіх важливих ядерних об'єктів

Зазначимо, що в той же день було зафіксовано 22 дрони у зоні моніторингу - деякі з них наближалися на відстань близько 500 метрів.