Біля Південноукраїнської АЕС протягом трьох ночей літали дрони, - МАГАТЕ

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) протягом трьох ночей за тиждень фіксували проліт безпілотників лише за кілька кілометрів від Південноукраїнської АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МАГАТЕ.