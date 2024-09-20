Біля Південноукраїнської АЕС протягом трьох ночей літали дрони, - МАГАТЕ
Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) протягом трьох ночей за тиждень фіксували проліт безпілотників лише за кілька кілометрів від Південноукраїнської АЕС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МАГАТЕ.
"Команда МАГАТЕ на Південноукраїнській АЕС повідомила, що протягом минулого тижня тричі вночі кілька безпілотників пролітали на відстані від 1,5 до 6 км від станції. Про пошкодження станції або будь-які жертви не повідомлялося", - йдеться в повідомленні.
В агенстві зазначили, що команді МАГАТЕ довелося ховатися в укриття протягом двох з цих ночей, в тому числі пізно ввечері в середу, 18 вересня, коли було чути безпілотники та постріли.
Російські дрони літають біля українських АЕС
Нагадаємо, раніше в "Енергоатомі" повідомляли, що понад сотню російських дронів та ракет пролетіло поруч з українськими атомними електростанціями менше ніж за місяць. Такі дії РФ становлять безпрецедентну загрозу для всієї Європи.
Зокрема, нещодавно російський дрон пролетів у безпосередній близькості до Хмельницької АЕС.
Днями стало відомо, що МАГАТЕ розширить моніторингові місії в Україні. Наглядачів відправлять на об’єкти інфраструктури, що мають вплив на безпеку АЕС.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.