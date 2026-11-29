Нагадаємо, що 20 листопада російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Львів та область, застосувавши ударні безпілотники та крилаті ракети.

Тоді у місті зафіксували "приліт" по квитковому терміналу залізничної станції Скнилів, внаслідок чого загинули двоє людей, а ще десятеро мешканців дістали поранення та були госпіталізовані.

Крім того, під час тієї атаки уламки збитих дронів та ракет пошкодили дорожнє полотно, гуртожиток, кілька автомобілів та приватний будинок у передмісті.

Через влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури на Львівщині запроваджували графіки аварійних відключень світла, а в самому Львові фіксували перебої з водопостачанням і рухом електротранспорту.