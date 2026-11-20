Ранкова атака на Львів забрала життя двох людей, є постраждалі. Також зафіксовано влучання у залізничну станцію Скнилів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис міського голови Львова Андрія Садового та начальника ОВА Максима Козицького.

Мер розповів, що є загиблі й травмовані. “Щирі співчуття рідним і близьким загиблих”, - написав Садовий.

Також є влучання у квитковий термінал на залізничній станції Скнилів. До допису мер додав фото.

На місці працюють рятувальники та інші служби.

Козицький додав, що люди загинули через удар по квитковому терміналу станції.

"Двоє людей загинули під час атаки ворога по залізничній станції "Скнилів". Ще щонайменше четверо постраждали", - йдеться у заяві.

Згодом Садовий додав, що у лікарнях Львова вже 9 постраждалих унаслідок удару.

Як повідомляло РБК-Україна, у Львові через атаку впали уламки шахеда й пошкодило авто та гуртожиток.

На вулиці Пулюя знайшли частину ракети, а у Львові й області ввели графіки аварійних відключень світла.