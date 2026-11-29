Напомним, что 20 ноября российские войска совершили массированную комбинированную атаку на Львов и область, применив ударные беспилотники и крылатые ракеты.

Тогда в городе зафиксировали "прилет" по билетному терминалу железнодорожной станции Скнилов, в результате чего погибли два человека, а еще десять жителей получили ранения и были госпитализированы.

Кроме того, во время атаки обломки сбитых дронов и ракет повредили дорожное полотно, общежитие, несколько автомобилей и частный дом в пригороде.

Из-за попадания в объект энергетической инфраструктуры во Львовской области вводили графики аварийных отключений света, а в самом Львове фиксировали перебои с водоснабжением и движением электротранспорта.