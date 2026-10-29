Російський дрон ударив по гуртожитку у Дніпрі, зайнялася пожежа
Окупанти ударили дроном по гуртожитку у Дніпрі. Загорівся увесь 5-ий поверх будівлі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви міського голови Дніпра Бориса Філатова у Facebook та начальника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі у Telegram.
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Філатов зазначив, що близько 18.00 дрон влучив у гуртожиток 17-го ПТУ.
"Горить весь 5-й поверх. Діти, дякуючи Богові, встигли спуститися в укриття. Там не було жодного військового", - каже він.
Ганжа додав, що через атаку дрона зайнялися кілька кімнат на верхньому поверсі.
Оновлено о 18.52
Пізніше начальник ОВА уточнив, що постраждали дві дівчинки - 15 і 16 років. Вони отримали гостру реакцію на стрес. Медики допомогли їм на місці.
Також Ганжа додав фото наслідків атаки дрона по гуртожитку.
Раніше РБК-Україна писало, що через удар РФ по вокзалу в Дніпрі загинули та були поранені цивільні пасажири, які перебували біля поїздів попри заклики до евакуації.
Крім того, 29 жовтня окупанти завдали удару по цивільному електропотягу у Дніпрі. Внаслідок влучання ворожого дрона по залізничному вокзалу 14 людей загинули, ще 14 отримали поранення різного ступеня тяжкості.