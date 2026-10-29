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Российский дрон ударил по общежитию в Днепре, начался пожар

18:39 29.10.2026 Чт
1 мин
aimg Елена Бджола
Российский дрон ударил по общежитию в Днепре, начался пожар Фото: пожар в общежитии Днепра после атаки РФ (t.me/dnipropetrovskaODA)
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Оккупанты ударили дроном по общежитию в Днепре. Загорелся весь пятый этаж здания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления городского головы Днепра Бориса Филатова в Facebook и начальника Днепропетровской ОВА Александра Ганжи в Telegram.

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Филатов отметил, что около 18.00 дрон попал в общежитие 17-го ПТУ.

"Горит весь 5-й этаж. Дети, благодаря Богу, успели спуститься в укрытие. Там не было ни одного военного", - говорит он.

Ганжа добавил, что из-за атаки дрона занялись несколько комнат на верхнем этаже.

Обновлено в 18.52

Позже начальник ОВА уточнил, что пострадали две девушки - 15 и 16 лет. Они получили острую реакцию на стресс. Медики помогли им на месте.

Также Ганжа добавил фото последствий атаки дрона по общежитию.

Ранее РБК-Украина писало, что из-за удара РФ по вокзалу в Днепре погибли и были ранены гражданские пассажиры, находившиеся у поездов, несмотря на призывы к эвакуации.

Кроме того, 29 октября оккупанты нанесли удар по гражданскому электропоезду в Днепре . В результате попадания вражеского дрона по железнодорожному вокзалу 14 человек погибли, еще 14 получили ранения разной степени тяжести.

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