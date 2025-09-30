Російський дрон убив родину з дітьми на Сумщині, жінка була вагітна двійнею

Ворожий дрон влучив у будинок родини Лєсніченків, де мешкали 35-річний чоловік, його 26-річна дружина та діти 6 і 4 років. Внаслідок удару двоповерховий і одноповерховий будинки частково зруйнувалися, спалахнула пожежа.



Денис та Єгор Лєсніченки, які загинули разом із батьками у Сумській області (колаж: "Кордон.Медіа")

Рятувальники одночасно гасили полум’я та розбирали завали. Під час операції вони дістали тіла чотирьох загиблих. За даними видання "Кордон.Медіа", жінка була вагітна двійнею.

Наслідки удару по селу Чернеччина Сумської області 30 вересня (фото: ДСНС)