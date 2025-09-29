ua en ru
У Конотопі зупинено подачу води: місто під атакою ворожих дронів, лунають вибухи

Конотоп, Понеділок 29 вересня 2025 11:13
У Конотопі зупинено подачу води: місто під атакою ворожих дронів, лунають вибухи Ілюстративне фото: дрони атакували Конотоп 29 вересня (facebook.com DSNSKyiv)
Автор: Наталія Кава

Ворожі дрони атакували місто Конотоп у Сумській області вранці понеділка, 29 вересня. Там лунають вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера міста Артема Семеніхіна.

За його словами, вибух у місті пролунав близько 11 години. У зв'язку з цим у Конотопі виникли проблеми з водопостачаням.

"Знову вибух був… В результаті зупинено подачу води в місто. Окрім двох мікрорайонів. Сподіваюсь маєте запас", - написав Семеніхін.

Через декілька хвилин він повідомив про факсацію ворожого дрона над Конотопом.

Оновлено о 11:25

За словами Семеніхіна, водопостачання у місті вдлось відновити.

"Ну ось скажіть, що хлопці з нашого "Водоканалу" не чарівники!!!? Чарівники! Зробили і відновлюємо водопостачання", - написав він.

Попри це місцевим все ж радять мати запас води.

Удари РФ по Сумській області

Нагадаємо, наприкінці серпня мер Конотопа повідомив, що росіяни обстріляли місто ударними дронами "Шахед" із посиленою бойовою частиною. Також раніше ворог знищив дронами об'єкт інфраструктури в Конотопі.

А у ніч на 26 вересня ворог наніс авіаудар по житловому сектору у Стецьківському старостинському окрузі. Унаслідок удару було пошкоджено житлові будинки. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

А ось 25 вересня російські окупанти вдарили дронами по Сумах, загалом в місті пролунало чотири вибухи.

Попередьо, ворог вдарив дронами "Італмас". Два з них влучили по території приватного підприємства, один - по житловому сектору і ще один вибух пролунав поруч із комунальним підприємством Сумської міської ради. Попередньо, у житловому секторі вибито 27 вікон.

