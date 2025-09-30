Российский дрон убил семью с детьми в Сумской области, женщина была беременна двойней

Вражеский дрон попал в дом семьи Лесниченко, где жили 35-летний мужчина, его 26-летняя жена и дети 6 и 4 лет. В результате удара двухэтажный и одноэтажный дома частично разрушились, вспыхнул пожар.



Денис и Егор Лесниченко, которые погибли вместе с родителями в Сумской области (коллаж: "Кордон.Медиа")

Спасатели одновременно тушили пламя и разбирали завалы. Во время операции они достали тела четырех погибших. По данным издания "Кордон.Медиа", женщина была беременна двойней.

Последствия удара по селу Чернетчина Сумской области 30 сентября (фото: ГСЧС)