Російський дрон скинув вибухівку у Херсонській області: постраждав чоловік

Росіяни скинули вибухівку на жителів Херсонської області у суботу, 30 вересня. Для цього загарбники використали дрон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.

Росіяни скинули з дрона боєприпас на село Козацьке. Внаслідок атаки постраждав чоловік. "До лікарні звернувся 48-річний чоловік. Медики зафіксували мінно-вибухову травму та поранення лівої кисті", - йдеться у повідомленні. Обстріли Херсона Після звільнення правобережної частини Херсонської області російські терористи щоденно обстрілюють Херсон та деокуповані населені пункти. Окупанти застосовують артилерію проти мирних жителів, а також скидають авіабомби. Сьогодні, 30 вересня, російські загарбники обстріляли гімназію у Херсоні. Через російську атаку були пошкоджені приміщення старшої та початкової школи.