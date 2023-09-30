Российский дрон сбросил взрывчатку в Херсонской области: пострадал мужчина

Россияне сбросили взрывчатку на жителей Херсонской области в субботу, 30 сентября. Для этого захватчики использовали дрон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.

Россияне сбросили с дрона боеприпас на село Казацкое. В результате атаки пострадал мужчина.

"В больницу обратился 48-летний мужчина. Медики зафиксировали минно-взрывную травму и ранение левой кисти", - говорится в сообщении.

Обстрелы Херсона

После освобождения правобережной части Херсонской области террористы ежедневно обстреливают Херсон и деоккупированные населенные пункты. Оккупанты применяют артиллерию против мирных жителей, а также сбрасывают авиабомбы.

Сегодня, 30 сентября, российские захватчики обстреляли гимназию в Херсоне. Из-за российской атаки были повреждены помещения старшей и начальной школы.