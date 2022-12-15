ua ru
Чт, 15 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Російський дрон намагався атакувати катер прикордонників: що відомо

Новость на русском →
Україна, Четвер 15 грудня 2022 12:00
Російський дрон намагався атакувати катер прикордонників: що відомо Фото: дрон РФ намагався атакувати катер прикордонників (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Російський безпілотник намагався атакувати катер морських прикордонників. Трапилось це в Миколаївській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.

"Ворожий безпілотник намагався атакувати катер морських прикордонників в Миколаївській області", - йдеться в повідомленні.

За даними прикордонників, дрон летів, але не долетів до катера, адже екіпаж знешкодив його влучною стрільбою.

Як повідомлялось, за останню добу ЗСУ знищили ще 590 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила вже понад 96 тисяч своїх військових.

Нагадаємо, під Маріуполем на міні підірвався десантний катер ЧФ Д-106.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
дрони Війна в Україні
NEWS
Нарощування темпу наступу ЗСУ біля Сватового та ворожі штурми під Бахмутом: карти боїв
Нарощування темпу наступу ЗСУ біля Сватового та ворожі штурми під Бахмутом: карти боїв
DAILY
В тилу ворога. Як удари по території Росії можуть змінити хід війни
Юлія Акимовакоресподент В тилу ворога. Як удари по території Росії можуть змінити хід війни