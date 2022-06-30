Под Мариуполем подорвался российский катер: что известно

Под Мариуполем на мине подорвался десантный катер ЧФ Д-106.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение спикера Одесской ОВА Сергея Братчука.

Добавим, что официального подтверждения этой информации пока нет.

"Сообщается, что под Мариуполем взорвался российский десантный катер проекта 1176 "Акула" черноморского флота ВД-106", - написал он.

Как сообщалось, российские оккупанты покинули остров Змеиный. После очередной успешной операции украинских войск противник спешно эвакуировал остатки гарнизона, сейчас там пожар и взрывы.

Также украинские защитники освободили село Потемкино Херсонской области от оккупантов. В ходе успешного контрнаступления было уничтожено много российской техники.

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