Майже 600 окупантів та 27 безпілотників: Генштаб оновив втрати ворога

Фото: ЗСУ ліквідували 590 окупантів та 27 безпілотників за добу (Getty Images)

Українські бійці за останню добу знищили ще 590 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила вже понад 96 тисяч своїх військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника станом на 15 грудня орієнтовно склали: особового складу - близько 96 590 (+590) осіб ліквідовано,

танків - 2975 (+5) од,

бойових броньованих машин - 5946 (+9) од,

артилерійських систем - 1943 (+12) од,

РСЗВ - 406 (+2) од,

засоби ППО - 211 (+0) од,

літаків - 281 (+0) од,

гелікоптерів - 264 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1644 (+27),

крилаті ракети - 592 (+0),

кораблі/катери - 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 4563 (+1) од,

спеціальна техніка - 172 (+1).