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Майже 600 окупантів та 27 безпілотників: Генштаб оновив втрати ворога

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Україна, Четвер 15 грудня 2022 10:40
Майже 600 окупантів та 27 безпілотників: Генштаб оновив втрати ворога Фото: ЗСУ ліквідували 590 окупантів та 27 безпілотників за добу (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські бійці за останню добу знищили ще 590 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила вже понад 96 тисяч своїх військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника станом на 15 грудня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 96 590 (+590) осіб ліквідовано,
  • танків - 2975 (+5) од,
  • бойових броньованих машин - 5946 (+9) од,
  • артилерійських систем - 1943 (+12) од,
  • РСЗВ - 406 (+2) од,
  • засоби ППО - 211 (+0) од,
  • літаків - 281 (+0) од,
  • гелікоптерів - 264 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1644 (+27),
  • крилаті ракети - 592 (+0),
  • кораблі/катери - 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 4563 (+1) од,
  • спеціальна техніка - 172 (+1).

Нагадаємо, очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що в окупованій Кадіївці чули вибух, який, ймовірно, пролунав в казармі з особовим складом росіян.

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