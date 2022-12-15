Российский дрон пытался атаковать катер пограничников: что известно
Фото: дрон РФ пытался атаковать катер пограничников (GettyImages)
Российский беспилотник пытался атаковать катер морских пограничников. Произошло это в Николаевской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.
"Вражеский беспилотник пытался атаковать катер морских пограничников в Николаевской области", - говорится в сообщении.
По данным пограничников, дрон летел, але не долетел до катера, ведь экипаж обезвредил его меткой стрельбой.
Как сообщалось, за последние сутки ВСУ уничтожили еще 590 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла уже более 96 тысяч своих военных.
Напомним, под Мариуполем на мине взорвался десантный катер ЧФ Д-106.
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