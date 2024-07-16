Російський дрон, який заблукав у Білорусі, вибухнув біля Бобруйська, - "Гаюн"

За попередніми даними, дрон-камікадзе Shahed зайшов до повітряного простору Білорусі сьогодні в районі 08:40. Ймовірно, він розбився в Жовтневому районі Гомельської області.

За даними "Гаюна", шахед упав між смт. Паричі та агромістечком Любань Гомельської області, що за 55 кілометрів від міста Бобруйськ і за 120 кілометрів від кордону з Україною.

Також відомо, що під час падіння стався вибух дрона-камікадзе. Це свідчить про те, що російські дрони, які залітають на територію Білорусі, - ніякі не "навчальні" або "розвідувальні", а реальні з боєкомплектом на борту. Скоріше за все, вони призначалися для атаки територією України.

Що передувало

Сьогодні вранці стало відомо, що російський "Шахед" втретє за останній тиждень зайшов у повітряний простір Білорусі.

Попередня історія сталась в ніч на 13 липня - тоді Росія атакувала Україну п'ятьма дронами-камікадзе, чотири з яких було знищено українською ППО. А п'ятий вилетів з України у бік Білорусі, зокрема, у напрямку Гомельської області. В той же день ще один Shahed знову залетів на територію Білорусі долетівши до Вітебська.

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