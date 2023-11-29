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У Криму впав "Шахед", який окупанти могли запустити для атаки (відео)

Крим, Середа 29 листопада 2023 11:56
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У Криму впав "Шахед", який окупанти могли запустити для атаки (відео) Фото: російський безпілотник впав на окупований Крим (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Російський ударний безпілотник впав на території тимчасово окупованого Криму. БПЛА окупантів виявили після потужного шторму в прибережній зоні півострова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рух опору "Кримські партизани" в Telegram.

Так, місцеві мешканці прибережної зони виявили в одному з населених пунктів російський бойовий безпілотник, який лежав неподалік від моря.

Як зауважує очевидець, дрон має серійний номер, втім попередній його маршрут невідомий.

Варто зауважити, що на території тимчасово окупованого Криму досі спостерігаються складні метеорологічні умови.

Потужні шторми в Криму

Напередодні, 26 листопада, в Криму почав вирувати потужний шторм. Через велику силу його вже охрестили найбільшою бурею за останні 100 років.

На тлі негоди окупаційна влада Криму заявила, що майже 500 тисяч жителів залишились без світла.

Як зазначив Інститут вивчення війни, циклон у Чорному морі та на півдні України завдав шкоди інфраструктурі в багатьох районах прибережної південної Росії та окупованої України та впливає на темп військових дій уздовж лінії фронту в Україні.

Станом на ранок 28 листопада стало відомо, що шторм на півострові зніс загородження, що захищали Керченський міст та бухту Севастополя від атак.

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