У Криму впав "Шахед", який окупанти могли запустити для атаки (відео)

Російський ударний безпілотник впав на території тимчасово окупованого Криму. БПЛА окупантів виявили після потужного шторму в прибережній зоні півострова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рух опору "Кримські партизани" в Telegram .

Варто зауважити, що на території тимчасово окупованого Криму досі спостерігаються складні метеорологічні умови.

Як зауважує очевидець, дрон має серійний номер, втім попередній його маршрут невідомий.

Так, місцеві мешканці прибережної зони виявили в одному з населених пунктів російський бойовий безпілотник, який лежав неподалік від моря.

Потужні шторми в Криму

Напередодні, 26 листопада, в Криму почав вирувати потужний шторм. Через велику силу його вже охрестили найбільшою бурею за останні 100 років.

На тлі негоди окупаційна влада Криму заявила, що майже 500 тисяч жителів залишились без світла.

Як зазначив Інститут вивчення війни, циклон у Чорному морі та на півдні України завдав шкоди інфраструктурі в багатьох районах прибережної південної Росії та окупованої України та впливає на темп військових дій уздовж лінії фронту в Україні.

Станом на ранок 28 листопада стало відомо, що шторм на півострові зніс загородження, що захищали Керченський міст та бухту Севастополя від атак.

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