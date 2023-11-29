ua en ru
Ср, 29 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Крыму упал "Шахед", который оккупанты могли запустить для атаки (видео)

Крым, Среда 29 ноября 2023 11:56
UA EN RU
В Крыму упал "Шахед", который оккупанты могли запустить для атаки (видео) Фото: российский беспилотник упал на оккупированный Крым (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Российский ударный беспилотник упал на территории временно оккупированного Крыма. БПЛА оккупантов обнаружили после мощного шторма в прибрежной зоне полуострова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на движение сопротивления "Крымские партизаны" в Telegram.

Так, местные жители прибрежной зоны обнаружили в одном из населенных пунктов российский боевой беспилотник, лежавший неподалеку от моря.

Как отмечает очевидец, дрон имеет серийный номер, однако его предыдущий маршрут неизвестен.

Следует отметить, что на территории временно оккупированного Крыма до сих пор наблюдаются сложные метеорологические условия.

Мощные штормы в Крыму

Накануне, 26 ноября, в Крыму начал бушевать мощный шторм. Из-за большой силы его уже окрестили самой большой бурей за последние 100 лет.

На фоне непогоды оккупационные власти Крыма заявили, что почти 500 тысяч жителей остались без света.

Как отметил Институт изучения войны, циклон в Черном море и на юге Украины нанес ущерб инфраструктуре во многих районах прибрежной южной России и оккупированной Украины и влияет на темп военных действий вдоль линии фронта в Украине.

По состоянию на утро 28 ноября стало известно, что шторм на полуострове снес заграждения, защищавшие Керченский мост и бухту Севастополя от атак.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
дрони Крим
NEWS
Первое заседание на уровне топ-дипломатов. Что известно о Совете Украина-НАТО
Первое заседание на уровне топ-дипломатов. Что известно о Совете Украина-НАТО
DAILY
Заложники блокады. Почему поляки не пускают фуры в Украину и кому это выгодно
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Заложники блокады. Почему поляки не пускают фуры в Украину и кому это выгодно