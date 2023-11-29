В Крыму упал "Шахед", который оккупанты могли запустить для атаки (видео)

Российский ударный беспилотник упал на территории временно оккупированного Крыма. БПЛА оккупантов обнаружили после мощного шторма в прибрежной зоне полуострова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на движение сопротивления "Крымские партизаны" в Telegram .

Следует отметить, что на территории временно оккупированного Крыма до сих пор наблюдаются сложные метеорологические условия.

Как отмечает очевидец, дрон имеет серийный номер, однако его предыдущий маршрут неизвестен.

Так, местные жители прибрежной зоны обнаружили в одном из населенных пунктов российский боевой беспилотник, лежавший неподалеку от моря.

Мощные штормы в Крыму

Накануне, 26 ноября, в Крыму начал бушевать мощный шторм. Из-за большой силы его уже окрестили самой большой бурей за последние 100 лет.

На фоне непогоды оккупационные власти Крыма заявили, что почти 500 тысяч жителей остались без света.

Как отметил Институт изучения войны, циклон в Черном море и на юге Украины нанес ущерб инфраструктуре во многих районах прибрежной южной России и оккупированной Украины и влияет на темп военных действий вдоль линии фронта в Украине.

По состоянию на утро 28 ноября стало известно, что шторм на полуострове снес заграждения, защищавшие Керченский мост и бухту Севастополя от атак.

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