Російський дрон атакував житловий будинок в Дніпропетровській області: є жертва

Вчора російський дрон атакував житловий будинок у Дніпропетровській області. Внаслідок влучання є жертва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

Вчора ввечері, 27 квітня в Синельниківському районі Дніпропетровської області відбувся черговий ворожий обстріл.

Російські окупанти атакували район, використовуючи безпілотні літальні апарати (БпЛА). Один із дронів влучив у житловий будинок, що спричинило займання.

Чоловік, який отримав серйозні травми внаслідок вибуху, був оперативно доставлений до лікарні. Однак, дорогою до медичного закладу він помер від отриманих травм.

Фото: ДСНС України

Пожежа, що виникла через влучання дрону, була оперативно ліквідована рятувальниками. За даними, пожежа не поширилася на інші будівлі.