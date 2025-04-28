Російський дрон атакував житловий будинок в Дніпропетровській області: є жертва
Вчора російський дрон атакував житловий будинок у Дніпропетровській області. Внаслідок влучання є жертва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.
Вчора ввечері, 27 квітня в Синельниківському районі Дніпропетровської області відбувся черговий ворожий обстріл.
Російські окупанти атакували район, використовуючи безпілотні літальні апарати (БпЛА). Один із дронів влучив у житловий будинок, що спричинило займання.
Чоловік, який отримав серйозні травми внаслідок вибуху, був оперативно доставлений до лікарні. Однак, дорогою до медичного закладу він помер від отриманих травм.
Пожежа, що виникла через влучання дрону, була оперативно ліквідована рятувальниками. За даними, пожежа не поширилася на інші будівлі.
Обстріли Дніпропетровської області
Нагадаємо, що вчора російські війська обстріляли з артилерії та дронів Дніпропетровську область. Пошкоджені приватні будинки у двох районах регіону, поранена літня жінка.
Найбільше від атак окупантів постраждав Нікопольський район Дніпропетровської області. Ворог бив по ньому і дронами-камікадзе та обстрілював з артилерії протягом усього дня.
Крім того, минулої ночі також Дніпро, Павлоград та інші міста Дніпропетровської області зазнали дронової атаки з боку російських загарбників. Через обстріли загинула людина і постраждала дівчинка, були пожежі.
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