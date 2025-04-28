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Російський дрон атакував житловий будинок в Дніпропетровській області: є жертва

Понеділок 28 квітня 2025 09:33
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Російський дрон атакував житловий будинок в Дніпропетровській області: є жертва Фото: Дрон РФ атакува будинок у Дніпропетровській області (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Вчора російський дрон атакував житловий будинок у Дніпропетровській області. Внаслідок влучання є жертва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

Вчора ввечері, 27 квітня в Синельниківському районі Дніпропетровської області відбувся черговий ворожий обстріл.

Російські окупанти атакували район, використовуючи безпілотні літальні апарати (БпЛА). Один із дронів влучив у житловий будинок, що спричинило займання.

Чоловік, який отримав серйозні травми внаслідок вибуху, був оперативно доставлений до лікарні. Однак, дорогою до медичного закладу він помер від отриманих травм.

Фото: ДСНС України

Пожежа, що виникла через влучання дрону, була оперативно ліквідована рятувальниками. За даними, пожежа не поширилася на інші будівлі.

Обстріли Дніпропетровської області

Нагадаємо, що вчора російські війська обстріляли з артилерії та дронів Дніпропетровську область. Пошкоджені приватні будинки у двох районах регіону, поранена літня жінка.

Найбільше від атак окупантів постраждав Нікопольський район Дніпропетровської області. Ворог бив по ньому і дронами-камікадзе та обстрілював з артилерії протягом усього дня.

Крім того, минулої ночі також Дніпро, Павлоград та інші міста Дніпропетровської області зазнали дронової атаки з боку російських загарбників. Через обстріли загинула людина і постраждала дівчинка, були пожежі.

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