Российский дрон атаковал жилой дом в Днепропетровской области: есть жертва

Вчера российский дрон атаковал жилой дом в Днепропетровской области. В результате попадания есть жертва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

Вчера вечером, 27 апреля в Синельниковском районе Днепропетровской области состоялся очередной вражеский обстрел. Российские оккупанты атаковали район, используя беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Один из дронов попал в жилой дом, что привело к возгоранию. Мужчина, который получил серьезные травмы в результате взрыва, был оперативно доставлен в больницу. Однако, по дороге в медицинское учреждение он скончался от полученных травм. Фото: ГСЧС Украины Пожар, возникший из-за попадания дрона, был оперативно ликвидирован спасателями. По данным, пожар не распространился на другие здания.