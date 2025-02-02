Російський дрон атакував один із районів Харкова: які наслідки

Вибух у Харкові пролунав близько півночі. Згодом місцева влада повідомила про приліт безпілотника в одному з районів міста.

"Маємо попередню інформацію про удар ворожого БПЛА у Слобідському районі. Усі відповідні служби виїхали на місце", - написав Терехов у своєму Telegram-каналі.

"На цю хвилину інформація про потерпілих не надходила. Дані щодо руйнувань перевіряються", - повідомив Синєгубов.