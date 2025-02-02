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Російський дрон атакував один із районів Харкова: які наслідки

Фото: росіяни атакували Харків ударним безпілотником (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Російський ударний дрон атакував Слобідський район міста Харкова. Наразі невідомо чи є потерпілі внаслідок цього удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне, міського голову Харкова Ігоря Терехова та голову Харківської ОВА Олег Синєгубова.

Вибух у Харкові пролунав близько півночі. Згодом місцева влада повідомила про приліт безпілотника в одному з районів міста.

"Маємо попередню інформацію про удар ворожого БПЛА у Слобідському районі. Усі відповідні служби виїхали на місце", - написав Терехов у своєму Telegram-каналі.

"На цю хвилину інформація про потерпілих не надходила. Дані щодо руйнувань перевіряються", - повідомив Синєгубов.

Повітряні атаки Росії

Вранці 1 лютого російські терористи атакували дронами і ракетами Харків і Харківську область.

Внаслідок атаки стався "приліт" БпЛА у Холодногірському районі міста. Загинула жінка 60 років.

Також дрон-камікадзе пошкодив будинки в селі Черкаська Лозова Харківської області.

Загалом минулої ночі агресор випустив по Харківській області 17 дронів та 6 ракет.

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Харків