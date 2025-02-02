Российский дрон атаковал один из районов Харькова: каковы последствия

Взрыв в Харькове прогремел около полуночи. Позже местные власти сообщили о прилете беспилотника в одном из районов города.

"Есть предварительная информация об ударе вражеского БПЛА в Слободском районе. Все соответствующие службы выехали на место", - написал Терехов в своем Telegram-канале.

"На эту минуту информация о пострадавших не поступала. Данные о разрушениях проверяются", - сообщил Синегубов.