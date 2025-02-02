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Российский дрон атаковал один из районов Харькова: каковы последствия

Фото: россияне атаковали Харьков ударным беспилотником (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Российский ударный дрон атаковал Слободской район города Харькова. Пока неизвестно есть ли пострадавшие в результате этого удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне, городского голову Харькова Игоря Терехова и председателя Харьковской ОВА Олег Синегубова.

Взрыв в Харькове прогремел около полуночи. Позже местные власти сообщили о прилете беспилотника в одном из районов города.

"Есть предварительная информация об ударе вражеского БПЛА в Слободском районе. Все соответствующие службы выехали на место", - написал Терехов в своем Telegram-канале.

"На эту минуту информация о пострадавших не поступала. Данные о разрушениях проверяются", - сообщил Синегубов.

Воздушные атаки России

Утром 1 февраля российские террористы атаковали дронами и ракетами Харьков и Харьковскую область.

В результате атаки был зафиксирован "прилет" БпЛА в Холодногорском районе города. Погибла женщина 60 лет.

Также дрон-камикадзе повредил дома в селе Черкасская Лозовая Харьковской области.

В целом минувшей ночью агрессор выпустил по Харьковской области 17 дронов и 6 ракет.

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Харьков