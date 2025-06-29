Російський дрон атакував евакуаційний автобус на Дніпропетровщині: що відомо

Для атаки ворог використовував дрон-бомбер. У цей момент транспортний засіб прямував, щоб забрати сім'ї з дітьми з населених пунктів Синельниківського району, де оголошено примусову евакуацію.

"Скид боєприпасу осколково-фугасної дії відбувся в полуметрі від транспортного засобу. Внаслідок ураження в мікроавтобусі були пошкоджені задні колеса, уражений паливний бак, вибиті вікна", - повідомили в гуманітарній місії.

На момент атаки в транспортному засобі евакуйованих цивільних ще не було. Водій екіпажу дивом залишився неушкодженим.