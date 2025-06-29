Российский дрон атаковал эвакуационный автобус в Днепропетровской области: что известно

Для атаки враг использовал дрон-бомбардировщик. В этот момент транспортное средство направлялось, чтобы забрать семьи с детьми из населенных пунктов Синельниковского района, где объявлена принудительная эвакуация.

"Сброс боеприпаса осколочно-фугасного действия произошел в полуметре от транспортного средства. В результате поражения в микроавтобусе были повреждены задние колеса, поражен топливный бак, выбиты окна", - сообщили в гуманитарной миссии.

На момент атаки в транспортном средстве эвакуированных гражданских еще не было. Водитель экипажа чудом невредим.