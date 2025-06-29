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Російський дрон атакував евакуаційний автобус на Дніпропетровщині: що відомо

Неділя 29 червня 2025 00:31
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Російський дрон атакував евакуаційний автобус на Дніпропетровщині: що відомо Фото: наслідки обстрілу евакуаційного автобуса (facebook.com/proliskamission)
Автор: Марія Рагуткіна

Російські окупаційні війська атакували 28 червня у Дніпропетровській області евакуаційний автобус гуманітарної місії "Проліска".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення місії у Facebook.

Для атаки ворог використовував дрон-бомбер. У цей момент транспортний засіб прямував, щоб забрати сім'ї з дітьми з населених пунктів Синельниківського району, де оголошено примусову евакуацію.

"Скид боєприпасу осколково-фугасної дії відбувся в полуметрі від транспортного засобу. Внаслідок ураження в мікроавтобусі були пошкоджені задні колеса, уражений паливний бак, вибиті вікна", - повідомили в гуманітарній місії.

На момент атаки в транспортному засобі евакуйованих цивільних ще не було. Водій екіпажу дивом залишився неушкодженим.

Фото: наслідки атаки на евакуаційний автобус (facebook.com/proliskamission)

Обстріли евакуаційних колон

Росіяни часто атакують гуманітарні та евакуаційні місії. 20 квітня 2025 року ворог атакував FPV-дронами евакуаційне авто Гуманітарної місії "Проліска". У транспортному засобі перебували люди, які евакуювалися із села під Костянтинівкою.

Авто цієї ж гуманітарної організації зазнало атаки в січні 2024 року в Часовому Яру. Це сталося під час адресної видачі гуманітарної допомоги від UNHCR Ukraine.

А у вересні 2023 року російські війська розбомбили автомобіль з іноземними волонтерами, внаслідок чого один із них загинув.

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