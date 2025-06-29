Российский дрон атаковал эвакуационный автобус в Днепропетровской области: что известно
Российские оккупационные войска атаковали 28 июня в Днепропетровской области эвакуационный автобус гуманитарной миссии "Проліска".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение миссии в Facebook.
Для атаки враг использовал дрон-бомбардировщик. В этот момент транспортное средство направлялось, чтобы забрать семьи с детьми из населенных пунктов Синельниковского района, где объявлена принудительная эвакуация.
"Сброс боеприпаса осколочно-фугасного действия произошел в полуметре от транспортного средства. В результате поражения в микроавтобусе были повреждены задние колеса, поражен топливный бак, выбиты окна", - сообщили в гуманитарной миссии.
На момент атаки в транспортном средстве эвакуированных гражданских еще не было. Водитель экипажа чудом невредим.
Обстрелы эвакуационных колонн
Россияне часто атакуют гуманитарные и эвакуационные миссии. 20 апреля 2025 года враг атаковал FPV-дронами эвакуационное авто гуманитарной миссии "Пролиска". В транспортном средстве находились люди, которые эвакуировались из села под Константиновкой.
Авто этой же гуманитарной организации подверглось атаке в январе 2024 года в Часовом Яру. Это случилось во время адресной выдачи гуманитарной помощи от UNHCR Ukraine.
А в сентябре 2023 года российские войска разбомбили автомобиль с иностранными волонтерами, в результате чего один из них погиб.
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