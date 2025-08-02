Російський дрон атакував авто "Укрпошти" на Сумщині: є постраждалі
У Сумському районі дрон російських військових влучив у службову автівку. Постраждали двоє.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Сумської ОВА Олега Григорова.
У Сумському районі внаслідок ворожої атаки безпілотника постраждав автомобіль "Укрпошти".
Обстріл стався близько години тому на території Миколаївської сільської громади.
За даними місцевої влади, дрон атакував поштову автівку в одному з сіл громади. Поранення отримали водій і працівниця підприємства.
Як повідомляють, вони самостійно дісталися до медичного закладу. Наразі їхній стан оцінюють лікарі.
Крім того, автомобіль зазнав пошкоджень.
Обстріли Сумської області
Нагадаємо, що російські окупанти регулярно атакують населені пункти Сумської області, включаючи обласний центр.
Наприклад, 26 липня, російський дрон влучив у будівлю Сумської облдержадміністрації.
Пізніше влада заявила, що один із дронів влучив на площу Незалежності і було пошкоджено вищезгадану будівлю.
Крім того, вибито скло в сусідньому багатоквартирному будинку.