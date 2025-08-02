ua en ru
Сб, 02 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Дональд Трамп Війна в Україні НАБУ і САП
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Російський дрон атакував авто "Укрпошти" на Сумщині: є постраждалі

Субота 02 серпня 2025 10:55
UA EN RU
Російський дрон атакував авто "Укрпошти" на Сумщині: є постраждалі Фото: Російський дрон атакував автомобіль "Укрпошти" (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

У Сумському районі дрон російських військових влучив у службову автівку. Постраждали двоє.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Сумської ОВА Олега Григорова.

У Сумському районі внаслідок ворожої атаки безпілотника постраждав автомобіль "Укрпошти".

Обстріл стався близько години тому на території Миколаївської сільської громади.

За даними місцевої влади, дрон атакував поштову автівку в одному з сіл громади. Поранення отримали водій і працівниця підприємства.

Як повідомляють, вони самостійно дісталися до медичного закладу. Наразі їхній стан оцінюють лікарі.

Крім того, автомобіль зазнав пошкоджень.

Обстріли Сумської області

Нагадаємо, що російські окупанти регулярно атакують населені пункти Сумської області, включаючи обласний центр.

Наприклад, 26 липня, російський дрон влучив у будівлю Сумської облдержадміністрації.

Пізніше влада заявила, що один із дронів влучив на площу Незалежності і було пошкоджено вищезгадану будівлю.

Крім того, вибито скло в сусідньому багатоквартирному будинку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Російська Федерація Сумська область
Новини
Все вирішиться 8 серпня? Дедлайн від Трампа, переговорний стіл у Туреччині та зухвалість Путіна - дайджест тижня
Все вирішиться 8 серпня? Дедлайн від Трампа, переговорний стіл у Туреччині та зухвалість Путіна - дайджест тижня
Аналітика
Холодний душ для президента: як скандал із НАБУ і САП вдарив по Зеленському
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Холодний душ для президента: як скандал із НАБУ і САП вдарив по Зеленському