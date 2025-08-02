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Российский дрон атаковал авто "Укрпочты" в Сумской области: есть пострадавшие

Суббота 02 августа 2025 10:55
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Российский дрон атаковал авто "Укрпочты" в Сумской области: есть пострадавшие Фото: Российский дрон атаковал автомобиль "Укрпочты" (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

В Сумском районе дрон российских военных попал в служебную машину. Пострадали двое.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОГА Олега Григорова.

В Сумском районе в результате вражеской атаки беспилотника пострадал автомобиль "Укрпочты".

Обстрел произошел около часа назад на территории Николаевской сельской общины.

По данным местных властей, дрон атаковал почтовую машину в одном из сел общины. Ранения получили водитель и работница предприятия.

Как сообщают, они самостоятельно добрались до медицинского учреждения. Сейчас их состояние оценивают врачи.

Кроме того, автомобиль получил повреждения.

Обстрелы Сумской области

Напомним, что российские оккупанты регулярно атакуют населенные пункты Сумской области, включая областной центр.

Например, 26 июля, российский дрон попал в здание Сумской облгосадминистрации.

Позже власти заявили, что один из дронов попал на площадь Независимости и было повреждено вышеупомянутое здание.

Кроме того, выбиты стекла в соседнем многоквартирном доме.

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Война в Украине Российская Федерация Сумская область
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